Nacktszenen nur mit Alkohol ertragen

Nach dem kontroversen Ende der achten Staffel, die das Ende von Game of Thrones markierte, erzählen die Darsteller immer häufiger über die Auswirkungen der Serie auf ihr Leben. In einer zweistündigen Episode des Podcast Armchair Expert berichtet nun Emilia Clarke wie sie die Dreharbeiten erlebte. Vom Nobody zur Sexiest Woman alive, diese Verwandlung hatte auch ihren Preis.

Angesprochen auf die vielen Nacktszenen, die sie besonders am Anfang der Serie spielen musste, sagte Clarke diese seien «fürchterlich» für sie gewesen. Als Jungschauspielerin sei sie mit diesen Szenen teilweise überfordert gewesen, aber «wenn es im Drehbuch steht, ist es bestimmt wichtig für die Story» dachte Clarke. Sie habe sich am Filmset «hilflos» gefühlt. Vor manchen Szenen habe sie weinend im Badezimmer gesessen.

«Du willst die GoT-Fans doch nicht enttäuschen!»

Die ersten Szenen mit Khal Drogo (gespielt von Jason Momoa), seien besonders hart gewesen. Auch Momoa habe mit den Vergewaltigungs-Szenen zu kämpfen gehabt, aber seine Erfahrung habe ihr auch geholfen. Momoa habe sich vor sie gestellt und gesagt: «Nein das ist nicht OK!» Die Nacktheit sei auch ein ständiger Streitpunkt zwischen ihr und den Produzenten der Serie gewesen, die als Argument immer wieder die Fans vorschickten: «Du willst die GoT-Fans doch nicht enttäuschen!»

Sie sei an der Serie aber auch gewachsen. Neben der Serie und den Dreharbeiten wird aber auch das private Schicksal der Schauspielerin zum Thema des Podcast. Clarke überlebte zwei Hirnblutungen, eine davon traf sie beim Fitnesstraining. Das die Hirnblutung entdeckt wurde, habe sie einer Krankenschwester in einem Londoner Krankenhaus zu verdanken. Der Frau, die mit einem Neurochirurgen verheiratet sei, seien die Symptome bekannt vorgekommen.

