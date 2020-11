Michael B. Jordan ist der «Sexiest Man Alive» 2020

Das «People»-Magazin hat seinen jährlichen Sexiest Man Alive enthüllt: 2020 gebührt dieser Titel Hollywoodstar Michael B. Jordan, der sich im 2015er-Sportfilm «Creed» in die Herzen der Kinofans boxte, als Antagonist Killmonger im 2018er-Marvel-Spektakel «Black Panther» Weltruhm erlangte und 2019 mit dem Gerichtsdrama «Just Mercy» zeigte, dass er nicht nur in Hauptrollen, sondern auch als Produzent überzeugt.

Im Interview zu seiner «People»-Coverstory verrät der 33-jährige US-Amerikaner, dass es «ein cooles Gefühl» sei, diesen Titel tragen zu dürfen und «Teil dieses Clubs» zu sein. Viele Leute in seinem Umfeld hätten ihn oft damit aufgezogen, dass er genau das niemals schaffen würde, erzählt er weiter. «Im Gruppenchat wirds so richtig abgehen, wenn das bekannt wird – die werden auf ewig Witze darüber reißen.»

Sexyness ist nicht nur Aussehen – oder?

«People» kürt seit 1985 jährlich einen Sexiest Man Alive (außer 1994 – 2015 holte die Redaktion dies nach und verlieh Keanu Reeves den Titel rückwirkend), und spätestens 2020 muss man sich fragen: Ist so eine (redaktionsinterne) Wahl in Zeiten von beispielsweise Body Positivity und prominenter LGBTQI+-Repräsentation noch zeitgemäß? Immerhin sind alle bisherigen Titelträger schlanke oder gar athletische, heterosexuelle Cis-Männer.

Wiederum muss Sexyness nicht ausschließlich durch Äußerlichkeiten definiert werden – auch wenn sie beim Sexiest Man Alive durchaus Abwechslung vertragen könnte. Was Michael B. Jordan neben seinem Erscheinungsbild als sexy gelten lässt, ist zum Beispiel sein Engagement in der «Black Lives Matter»-Bewegung oder seine Firma Outlier Society Productions, mit der er den Rassismus in Hollywood bekämpfen und die Diversity fördern will.

