6ix9ine will seine Strafe zuhause absitzen

Rapper 6ix9ine will den Rest seiner Strafe zuhause oder in Halbgefangenschaft statt im Gefängnis absitzen. Dies berichtet TMZ.com. Dem Portal würden entsprechende Dokumente des Anwalts des 23-jährigen Amerikaners vorliegen. 6ix9ine fürchte im Privatgefängnis, in dem er aktuell untergebracht ist, nämlich um sein Leben.

Die Haftanstalt sei voller Bloods und der Rapper sagte angeblich gegen zahlreiche Mitglieder der US-Gang aus, weswegen seine Haftstrafe von potenziell 47 Jahren auf zwei Jahre reduziert wurde. 14 Monate hat er bereits abgesessen, was bedeutet, dass er bereits im Herbst 2020 wieder ein freier Mann sein könnte. Also so frei, wie jemand sein kann, der wohl den Rest seines Lebens auf der Flucht vor der Bloods-Gang verbringen wird.

(L'essentiel)