Kate Winslet will keine Retusche bei Nacktszenen

Nacktszenen sind für Kate Winslet nichts Ungewöhnliches. Schon in «Titanic» zeigte sich die Britin hüllenlos. Mit ihren heute 45 Jahren sei sie – wie die Schauspielerin selbst sagt – allerdings nicht mehr die beste Wahl, wenn es um solche Art von Szenen gehe. Vielleicht aber gerade deshalb setzte sie in ihrer neuen Rolle als Polizistin Mare Sheehan in der HBO-Serie «Mare of Easttown» auf hundertprozentige Natürlichkeit. Dies machte sie dem Regisseur auch mehr als deutlich.

Kate Winslet said she's been bowled over by how audiences have fallen in love with her "Mare of Easttown" character: "I loved her marks and her scars and her faults and her flaws and the fact that she has no off switch, no stop button. She just knows 'Go.'"https://t.co/pxWH61aS1E pic.twitter.com/IJCzRjl80w