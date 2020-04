Pitt und Jolie beenden ihren Scheidungskampf

Die Ehe der beiden Hollywood-Superstars Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (56) galt nicht nur als eine der schillerndsten, sondern auch der turbulentesten in der US-Traumfabrik. Als Pitt die verführerische Jolie bei Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film Mr. & Mrs. Smith kennenlernte, stürzte er sich Hals über Kopf in eine Affäre mit seiner Filmpartnerin und ließ für sie sogar seine damalige Frau Jennifer Aniston stehen. Doch schon nach zwei Jahren lag die «Brangelina»-Ehe in Scherben.

Das Wohl der Kinder ist ihr Versöhnungsgrund

Was folgte, war ein erbitterter Rosenkrieg zwischen dem einstigen Traumpaar, unter dem vor allem die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13), Knox und Vivienne (11) zu leiden hatten. Ihre Eltern konnten sich nicht auf ein vernünftiges Sorgerecht einigen und fetzten sich regelmäßig vor Gericht. Doch genau das Wohl ihrer geliebten Kinder dürfte jetzt der Grund dafür sein, dass sich die beiden Streithähne schlussendlich doch zusammen gerauft haben.

Ein Bekannter der Paares hat der US-Zeitschrift OK verraten, dass sich Pitt und Jolie demnächst zu einem Gespräch ohne Anwälte treffen wollen, um «ganz erwachsen über zukünftige Kompromisse zu sprechen» und nach einem jahrelangen Scheidungskrieg «endlich für alles eine Lösung zu finden». Ausschlaggebend für dieses Treffen dürften die Bemühungen der Eltern der Stars gewesen sein, die seit Jahren versucht hätten, den Streit zu schlichten.

Kinder pendeln durch Hollywood

Erste Anzeichen einer Versöhnung sind bereits sichtbar: Nicht nur, dass Brad Pitt von nun an seine Kinder regelmäßig sehen darf, auch auf ihre künftige Schulbildung hat er sich gemeinsam mit Angelina geeinigt: Die Sprösslinge sollen «traditionell» unterrichtet werden und keine Privatschulen besuchen. Aufgrund der Corona-Pandemie kümmern sich derzeit Jolie und Pitt abwechselnd um die sechsköpfige Rasselbande, die zwischen den Villen der beiden Megastars pendeln.

