Hat Kim Kardashian bereits einen Neuen?

Sie zeigt sich schon ohne Ring: Die Scheidung zwischen Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) dürfte nach acht Jahren nur mehr Formsache sein. «Kim will sich nicht mehr um einen erwachsenen Mann Sorgen machen», meint ein Insider gegenüber InTouch.

Dafür soll der US-Anwalt Van Jones, der als politischer Analyst für CNN arbeitet, ihr Interesse geweckt haben. Die beiden kennen sich schon seit Jahren. «Kim und Van haben eine tolle Chemie. Sie telefonieren ständig», verriet die anonyme Quelle weiter. Außerdem sollen sie sich schon mehrmals privat getroffen haben.

Darum trennt sich Kim von Kanye

Ein ehemaliges Kindermädchen der Kardashians ist ganz entzückt von der Vorstellung. Sie findet, dass Kim und Van ein «tolles Paar» abgeben würden. Dass sich die schwerreiche Unternehmerin von Kanye trennen will, überrascht die Nanny nicht: «Ich ziehe den Hut vor Kim, dass sie es so lange ausgehalten hat. Sie ist eine sehr geduldige, mitfühlende Person. Aber es gibt einfach einen Punkt, an dem du sagst, genug ist genug.»

Laut People soll Kim den Kindern zuliebe so lange mit Kanye zusammen gewesen sein. Doch jetzt will sie einen Schlussstrich ziehen: «Sie ist nicht mehr auf einer Wellenlänge mit Kanye. Sie hat genug von seinem Chaos», so der Insider.

Van Jones arbeitet als politischer Analyst für CNN. (Foto: AFP)

(L'essentiel/red)