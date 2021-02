Musikproduzentin Sophie stirbt mit nur 34 Jahren

Die für einen Grammy nominierte schottische Elektropop-Produzentin Sophie ist im Alter von 34 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sophie sei «in die Höhe geklettert, um den Vollmond anzuschauen», schrieb ihr Label Transgressive am Samstag. Dabei sei sie ausgerutscht und gestürzt. Wie der Guardian berichtet, ereignete sich der Kletterunfall gegen 4 Uhr in Athen, wo die Künstlerin lebte.

Die auch als Sophie Xeon bekannte Künstlerin hatte 2013 ihre Debüt-Single «Nothing More to Say» herausgebracht, ihr erstes Album folgte 2018 und wurde für einen Grammy in der Sparte bestes Dance/Electronic-Album nominiert. Die Transgender-Aktivistin arbeitete unter anderem mit US-Popstar Madonna und der britischen Sängerin Charli XCX.

(L'essentiel/AFP/dmo)