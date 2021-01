Darum lässt sich Sylvie Meis das Gesicht liften

Früher machten die Stars und Sternchen aus ihren Botox-und Filler-Behandlungen noch ein Geheimnis. Das hat sich inzwischen geändert. Immer mehr Promis gestehen, dass sie regelmäßig zum Beauty-Doc gehen.

Dazu gehört etwa Moderatorin und Model Sylvie Meis (42): «Ich habe an ein paar Stellen im Gesicht kleine Behandlungen mit Fillern unternehmen lassen – für einen kleinen Lifting-Effekt. In den Wangen, im Kinn, unter den Augen, in der Lippe. Aber eben so wenig, damit es nicht unnatürlich wirkt», erklärt sie gegenüber Bild.

Warum sie das macht? «Frisch, ausgeruht aussehen, der Haut zurückgeben, was ihr verloren geht. Die Zeit geht eben auch an mir nicht vorbei. Irgendwann kommt der Punkt, wo gesunde Ernährung, Sport, Wasser und Yoga einfach nicht mehr ausreichen.»

(L'essentiel/red)