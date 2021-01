Miley Cyrus hängt sich Sex-​​Toys an die Wand

Von Sängerin Miley Cyrus (28, «Midnight Sky») ist man in puncto frecher Geständnisse schon so einiges gewohnt. Erst kürzlich plapperte die Musikerin, dass sie vor allem in Zeiten der Pandemie ihre Vorliebe für Cybersex entdeckt hat. «Ich habe deshalb FaceTime-Sex», erklärte Cyrus frech. «Das ist die sicherste Methode, mir kein Corona einzufangen.»

Um sich für den freizügigen Chat so richtig in Stimmung zu bringen, dürfte die Pop-Künstlerin aber auch zusätzlich noch einmal tief in der Kreativkiste gekramt haben. Denn offensichtlich schwört Miley bei der Innenausstattung ihres Hauses und für das passende Ambiente auf Sexspielzeug, wie sie laut Daily Mail in einem Radio-Interview verrät. «Ich mag Sex-Toys», so Miley, die sich erst im vergangenen Jahr von Musiker Cody Simpson (23) getrennt hat. «Ich kaufe sie zwar für mich selbst, aber am Ende benutze ich sie für das Innen-Design.»

Innenausstattung «fühlt sich gut an»

Dass das Erwachsenen-Spielzeug statt im Schlafzimmer an der Wand landet, schließt sich für Cyrus nicht aus. «Sex und Design gehören zusammen», ist sie sich sicher und erklärt, dass sie unter anderem auch ihre Möbel farblich auf das freche Spielzeug abstimmt. «Das fühlt sich wirklich gut an», ist die Sängerin mit ihrer ungewöhnlichen Innenausstattung zufrieden.

Auch in Bezug auf ihr Liebesleben ist die Sängerin eine Freundin klarer Statements: «Schau dir an, was jemand zu deinem Leben beiträgt und was er davon abzieht, und fälle dann eine tragende Entscheidung», rät sie anderen. «Wenn du nicht glücklich bist, dann beende das Verhältnis», lautet das Fazit der frechen Musikerin nach ihrer Romanze mit Cody Simpson und ihrer turbulenten Ehe mit Schauspieler Liam Hemsworth (30, «Isn't It Romantic»).

(L'essentiel/red)