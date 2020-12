Mariah vermietet Luxuswohnung für 17 Euro

Mit ihrem Evergreen «All I Want For Christmas Is You» katapultiert sich Mariah Carey (50) regelmäßig an die Spitze der Weihnachts-Hitparade. Nun hat sie sich auch für den Jahreswechsel ein ganz besonderes Geschenk für ihre treue Fangemeinde überlegt.

Für zwei Gäste öffnen sich an Silvester die Tore zu Mariahs New Yorker Luxus-Tempel, wo sie sich nicht nur einen Abend lang als Superstars fühlen, sondern auch über den Dächern Manhattans ins neue Jahr feiern dürfen. Neben einem beeindruckenden Ausblick auf den Big Apple erwarten Mariahs AirBnB-Kunden auch glitzernde Partyhütche und eigene 2021-Gläser für das «Prost Neujahr».

Für das leibliche Wohl des glücklichen Fan-Duos lässt Carey auch ein Silvester-Menü von einem Privatkoch vorbereiten und will die Kurzzeit-Mieter virtuell in ihrer Luxuswohnung willkommen heißen. Wer jetzt aber glaubt, für dieses Vergnügen tief in die Tasche greifen zu müssen, irrt sich. Mariah will für die exklusive Penthouse-Nacht umgerechnet nur 17 Euro haben. Interessierte sollten aber daran denken, dass für ihren Aufenthalt selbstverständlich die örtlichen Corona-Sicherheitsregeln gelten.

(L'essentiel/red)