Moderator tauchte Penis in Boris Johnsons Bier

Fuzz Townshend ist hierzulande unbekannt, allerdings sorgt er mit dieser Geschichte für Schlagzeilen weit außerhalb Großbritanniens. Der Moderator von «Car SOS» auf dem Sender National Geographic berichtete in einem Interview, er habe Boris Johnson durch einen gemeinsamen Freund in einem Pub kenngelernt.

Zwar erzählte Townshend nicht, wann das war, also ob Johnson zu dem Zeitpunkt Außenminister war, aber er spricht von einer «einmaligen Gelegenheit». Als Johnson ins Pub kam, war der Moderator dran, eine neue Runde Bier von der Bar zu holen. Also fragte er Johnson, ob er auch eines will.

Johnson wollte dieselbe Marke, die Townshend trank. Doch das Fass war leer und musste erst getauscht werden. Also brachte er zunächst alle anderen Getränke zurück zum Tisch, um seines und Johnsons später zu holen. Dabei fiel ihm auf, das sich die Toilette am Weg zur Bar befand.

Johnson schweigt

Als er die vollen Gläser endlich bekam, verschwand er kurz am Klo: «Ich habe einen Politiker hier, ich werde etwas tun», dachte er sich. «Ich tauchte mein bestes Stück in Boris Johnsons Bier.»

Townshend kehrte zum Tisch zurück: «Ich gab ihm sein Bier und trank ein bisschen von meinem.» Ob Johnson sein Bier auch getrunken hat, verriet der Moderator nicht explizit, man kann aber davon ausgehen. Der Pressesprecher des Politikers wollte sich auf Nachfrage der Tageszeitung The Sun nicht dazu äußern.

