Daran starb das Männer-​​Model wirklich

Der Tod des erfolgreichen Models Tales Soares hatte für einige Spekulationen nicht nur in der Modewelt gesorgt. Der Brasilianer lief gerade für das spanische Modelabel Ocksa über den Laufsteg, als er zusammenbrach. Laut Augenzeugen habe er am Boden gezittert und Schaum habe sich in seinem Mund gebildet. Im Krankenhaus wurde er dann für tot erklärt. Soares wurde 26 Jahre alt.

Immer wieder kochten Gerüchte hoch, Soares habe länger nichts gegessen oder sogar Drogen genommen. Gerüchte mit denen gerade die Modebranche immer wieder zu kämpfen hat. Dagegen wehrten sich nicht nur die Labels, sondern auch die Verwandten von Soares, die betonen, dass der studierte Sportlehrer und Vegetarier sehr gesund gelebt habe.

Nun steht die Todesursache fest: Soares starb wie Medien berichten an einem angeborenen Herzfehler. Laut medizinischem Bericht führte dieser zu einem sogenannten hydrostatischen Lungeödem, das Flüssigkeit in die Lunge eintreten lässt und so das Atmen erschwert.

(L'essentiel)