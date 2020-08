Hollywood-​​Auszeit brachte Cameron Diaz Frieden

Über sechs Jahre sind inzwischen vergangen, seit man zuletzt mit der strahlenden US-Schauspielerin Cameron Diaz (47, «Bad Teacher») auf der Leinwand lachen konnte. Die aufgeweckte Hollywood-Schönheit feierte Anfang der 90er-Jahre an der Seite von Comedy-Star Jim Carrey (58, «Die Truman Show») in der Comicverfilmung «Die Maske» ihren Durchbruch. Danach zählte sie jahrelang zu den bestbezahlten Darstellerinnen der Traumfabrik.

Ob als schlagkräftiger «Engel für Charlie» oder als überforderter Romantik-Tollpatsch in «Liebe braucht keine Ferien» - auf Camerons Konto gingen einige der erfolgreichsten Komödien der letzten Jahre. Umso mehr rästeln Fans der quirligen Darstellerin noch immer, was hinter ihrem überraschenden Karriere-Rückzug steckte.

Sie hat ihre Begeisterung für den Weinbau entdeckt

Mit der Entscheidung, sich von Hollywood abzuwenden, gehe es ihr «so gut wie nie zuvor», erzählt Diaz in einem Gespräch mit ihrer Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (47, «The Politician»). Die Entscheidung habe ihr Frieden gebracht, so die Schauspielerin, die dadurch endlich Zeit gefunden habe, auf sich selbst zu achten. «Es ist so intensiv, auf diesem Level zu arbeiten und derart öffentlich zu leben», erzählt Diaz im Video-Interview. Stellenweise habe sie sich sogar der Industrie ausgeliefert gefühlt. «Ich beschloss einfach, dass ich andere Dinge vom Leben will.»

Ihre Erfüllung dürfte sie inzwischen in ihrem Privatleben, fernab von Blitzlichtgewitter, Dreharbeiten und roten Teppichen gefunden haben. Seit 2015 ist sie mit dem «Good Charlotte»-Sänger Benji Madden verheiratet. Töchterchen Raddix krönt seit Dezember 2019 das Familienglück des Promi-Paares. Trotz ihrer wiedererlangten Ausgeglichenheit schließt Diaz aber ein Hollywood-Comeback nicht gänzlich aus. «Ich bin keine Person, die zu irgendetwas 'nie' sagt», verriet der Star, der inzwischen auch seine Begeisterung für den Weinbau entdeckt hat, kürzlich in der YouTube-Reihe «Makeup and Friends».

(L'essentiel/red)