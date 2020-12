Harry und Meghan senden Weihnachtsgrüße

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihre erste Weihnachtskarte aus den USA verschickt. «Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr», heißt es darauf. Zu sehen ist eine Illustration eines Fotos, auf dem die beiden mit ihrem Sohn Archie (1) vor einem weihnachtlich geschmückten Spielhaus sitzen. Die Karte wurde von der Tierschutzorganisation Mayhew bei Twitter veröffentlicht. Meghan ist Schirmherrin der Institution in Großbritannien.

«Das Originalfoto der Familie wurde Anfang des Monats von der Mutter der Herzogin in ihrem Haus aufgenommen», sagte ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex, wie das US-Magazin People berichtete. Der kleine Weihnachtsbaum und der Schmuck seien von Archie ausgewählt worden, hieß es. Der Baum werde nach Weihnachten eingepflanzt. Meghan und ihr Mann hatten sich dieses Jahr vom britischen Königshaus losgesagt und leben mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Archie in Kalifornien.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas.

Find out more! https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt