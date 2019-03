Heidi Klums Kids halfen Tom bei der Verlobung

Einen kleinen Ausschnitt zeigte Prosieben bereits Ende Januar im ersten Trailer zur neuen Staffel von «Germany's next Topmodel». Am Donnerstagabend bekommen die Fans nun endlich die ganze Szene zu sehen, in der Heidi Klum ihren Model-Schützlingen stolz ihren Verlobungsring präsentiert.

Für die 13 verbliebenen Mädchen geht es in der achten Folge der TV-Show nach Miami. In der sonnigen Stadt an der Südspitze Floridas müssen sie einen wahren Casting-Marathon absolvieren. Model-Mama Heidi blieb allerdings zu Hause in Los Angeles.

Ungeschminkt und überglücklich

Als sie sich per Video-Telefonat bei ihren Nachwuchsmodels meldet und sich eigentlich nur erkundigen will, wer von den Kandidatinnen einen Job ergattern konnte, platzt laut Bild.de die Neuigkeit aus ihr heraus. «Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ihr unterwegs gewesen seid?», strahlt eine ungeschminkte Klum, bevor sie ihre linke Hand in die Handy-Kamera hält.

Am Ringfinger funkelt neben einem schmalen Glitzer-Ring ein großer, grüner Alexandrit in der Mitte, drumherum ein Diamantenkranz und daneben zwei größere Diamanten mit je rund einem Karat. Es ist ihr Verlobungsring.

Familiärer Antrag

Laut der deutschen Zeitung erzählt Heidi ihren Mädchen ganz genau, wie der Antrag von ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) vonstattenging: Ihre Kinder Leni (14), Henry (13), Johan (12) und Lou (9) traten am Weihnachtsmorgen leise mit einem Tablett, geschmückt mit Blümchen, Kaffee und einer Schatulle, ins Schlafzimmer von Heidi und Tom.

Nachdem sich alle einen «Guten Morgen» gewünscht hatten, habe Henry gefragt, was es mit dieser Box auf sich habe. Lou meinte daraufhin, das es doch wohl offensichtlich sei. Nach einer kleinen Zankerei der Kids habe Tom dann seine Chance genutzt und die Fragen aller Fragen gestellt.

Zara Larsson als GNTM-Jurorin

Neben der Verlobungsgeschichte und dem Casting-Marathon hat die achte Folge aber noch weitere Highlights zu bieten. Der schwedische Popstar Zara Larsson (21) und Modeschöpfer Christian Cowan werden neben Heidi Klum in den Jurystühlen Platz nehmen.

Zudem wartet das Sprungturm-Shooting im Freibad auf die 13 Kandidatinnen. Und das wird für manche zur Zerreissprobe.

(L'essentiel/kao)