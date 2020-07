Johnny Depp fühlt sich von Ex benutzt

Eigentlich hatte Johnny Depp zunächst den Wunsch geäußert, dass Heard nicht zu dem Gerichtstermin zugelassen wird. Die zuständige Richterin hatte die Bitte des US-Stars allerdings abgewiesen. Das Paar traf also in London aufeinander, und es kam zu neuerlichen Szenen eines Rosenkrieges.

Während des Prozesses hat der «Fluch der Karibik»-Star seine ehemalige Partnerin bezichtigt, ihn nur für den eigenen Karriereschub benutzt zu haben.

Im Zeugenstand wurde der 57-Jährige gebeten, über seine Ehe mit Amber auszusagen. Dabei gab Depp zu Protokoll, dass die Blondine ihn manipuliert habe, sie zu heiraten, in dem sie Interesse an seinen Hobbys und seiner Arbeit vorgegaukelt habe. «Erst viel später verstand ich, dass sie das klare Ziel hatte, mich zu heiraten, um ihre eigene Karriere voranzubringen, und/oder sich finanziell zu bereichern. Und sie wusste, wie sie das bewerkstelligen konnte.» Laut seinen Ausführungen sei er ein «leichtes Ziel» gewesen und fiel auf die gebürtige Texanerin herein.

