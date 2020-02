Wendler zeigt Pocher wegen Beleidigung an

Michael Wendler (47) hat Anzeige gegen Oliver Pocher (41) eingereicht – zumindest schreibt er das auf Instagram. «Hiermit wird bekannt gegeben, dass Laura Müller und Michael Wendler Strafanzeigen gegen Oliver Pocher gestellt haben», heißt es im Story-Post, den Wendler am Samstag geteilt hat.

Er und seine 19-jährige Freundin klagten wegen Urheberrechtsverletzungen und Beleidigung, so der Schlagersänger. Comedian Pocher hat den Post selbst auf seinen Kanälen geteilt und schreibt lediglich dazu: «Ich bin sehr gespannt auf die Anklage.» Dazu setzt er ein Küsschen-Emoji. Wo das in den USA lebende Paar die Strafanzeige gestellt hat und ob die Behörden die Klage bereits prüfen, ist nicht bekannt. Auslöser für die Spannungen zwischen Wendler und Pocher ist die #WendlerChallenge, die der Komiker vor wenigen Tagen ins Leben gerufen hat.

Die Vorgeschichte: Vergangene Woche überraschte Laura Müller ihren Freund Michael Wendler in ihrem Zuhause in Miami mit einem nagelneuen Pick-up-Truck. Die emotionale Übergabe des riesigen Autos filmte sie mit ihrem Handy und veröffentlichte sie anschließend auf Instagram.

Die kitschige Story, in der Laura zu Wendler gleich mehrere Male «Baby, isch liebe disch so sehr!» ruft, hat sich in die Köpfe ihrer 776.000 Follower eingebrannt. Und: Auch Oliver Pocher hat von der Story Wind bekommen und eine Parodie von der Szene veröffentlicht. Diese hat sogar eine neue Viral-Challenge ausgelöst.

Oliver Pocher erstellte eine Parodie mit Frau Amira

Gemeinsam mit seiner Frau Amira (27) hat Pocher die Szene der Truck-Übergabe nachgestellt – statt eines Autos bekam Pocher aber eine pink-weißes Plastik-Barbie-Auto geschenkt.

Zahlreiche Social-Media-User interpretieren seither unter dem Hashtag #WendlerChallenge die von Laura gefilmte Szene der Übergabe neu. Natürlich mit ganz viel Kitsch und Selbst-Inszenierung.

So zum Beispiel Insta-Userin @moipetitworld. In dem von ihr veröffentlichten Video ruft sie zu ihrem Freund «Schatzi, guck mal, isch liebe disch» und streckt ihm mit den Worten «das hast du dir schon immer gewünscht» eine Rolle WC-Papier entgegen – im gleichen Stil, wie es Laura in ihrer Story mit dem Autoschlüssel des neuen Trucks getan hat.

Hier findest du die gesamte ursprüngliche Instagram-Story von Laura Müller.

Unten gibts zudem einige der besten Videos der #WendlerChallenge.

(L'essentiel/mim)