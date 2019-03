Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, ist der US-Schauspieler Luke Perry mit 52 Jahren verstorben. Er erlag den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er am 27. Februar erlitten hatte.

Weiter erklärte der Sprecher, Luke Perry sei in seinen letzten Momenten von seiner Familie und seinen Freunden umgeben gewesen. Er hinterlässt zwei Kinder, eine Ex-Frau – und wie nun bekannt wurde, auch eine Verlobte.

Die Verlobte: Wendy Madison Bauer

Luke Perry hatte sich vor seinem Tod verlobt. Wie ein Sprecher in einem Statement gegenüber CNN sagte, plante er, seine Freundin Wendy Madison Bauer zu heiraten. Die 44-jährige Ehe- und Familientherapeutin wurde 2017 erstmals zusammen mit Perry bei einem Event in New York gesehen.

Die Beziehung zu Wendy Madison Bauer bestätigte er öffentlich nie. Nun hat der Sprecher nebenbei klar gemacht, wie viel sie im bedeutete.

Der Sohn: Jack Perry

Der Sohn von Luke Perry und Ex-Frau Minnie Sharp, Jack Perry, kämpft unter dem Namen Jungle Boy im Ring: Der 21-Jährige gilt als Shootingstar in der Wrestling-Szene, und Vater Luke verpasste keinen seiner Kämpfe. Er verhandelte mit der angesehenen Wrestling-Liga «All Elite Wrestling» auch einen Vertrag für seinen Sohn.

Bildstrecke: Luke Perry hat sich vor seinem Tod noch verlobt

Die Tochter: Sophie Perry

Sophie, die Tochter von Luke Perry und dessen Ex-Frau Minnie Sharp, war in Afrika, als ihr Vater den Schlaganfall erlitt. Laut «People» ist Sophie sofort nach Los Angeles geflogen. Im Juni 2018 hatte die 18-Jährige auf Instagram ein Bild mit ihrem Vater gepostet, wie sie in ihrem Kleid für den Abschlussball posiert.

Die Ex-Frau: Rachel Minnie Sharp

Mit seiner Ex-Frau Rachel Minnie Sharp war Luke Perry zehn Jahre verheiratet. Wie People berichtet, war die Möbelverkäuferin damals ein Fan von Luke und soll seine Aufmerksamkeit damit erregt haben, dass sie ihm mit der Post einen Spitzen-BH zuschickte. Die beiden waren zwei Jahre zusammen, als sie sich 1993 das Ja-Wort gaben. 2003 folgte die Scheidung. Zusammen hatten sie zwei Kinder, Jack und Sophie.

Im Video oben erfährst du, wie es mit Luke Perrys Rolle in der Hitserie «Riverdale» weitergehen könnte.

(L'essentiel/afa)