Pietro findet, Xavier «muss man respektieren»

Rassismusvorwürfe, irre Verschwörungstheorien, Antisemitismus: Die Schlagzeilen um Xavier Naidoo (48) häufen sich. Zuletzt behauptete er sogar, dass sich in Österreichs Tunnel Robo-Klone prügeln. Zuvor hatte er im März wegen eines Hetzvideos, der Hass auf Migranten schürt, seinen Jury-Sessel bei «Deutschland sucht den Superstar» räumen müssen.

Jetzt äußert sich sein ehemaliger Show-Kollege Pietro Lombardi (27) erstmals zu den Vorfällen – wenn auch mit angezogener Handbremse: «Ich möchte auch gar nichts Falsches sagen», so der DSDS-Juror in der Webshow «Lasst uns reden, Mädels!».

«Das muss man so respektieren. Ich glaube, man kann in keinen Kopf so wirklich reinschauen», so Pietro weiter. Er habe sich damals sehr gefreut, als er gehört habe, dass er mit Naidoo in der DSDS-Jury sitzen werde, betont er. «Boah, krass! Das ist mein Kindheitsidol!», habe er sich gedacht. Mehr wolle der einstige Sieger der RTL-Castinghow um Dieter Bohlen (66) nicht zum Thema sagen.

(L'essentiel)