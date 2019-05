Drittes Baby für Blake Lively und Ryan Reynolds

Während die halbe Welt Herzogin Meghans Schwangerschaft verfolgte und nun sehnsüchtig auf Baby Sussex wartet, gibt es auch bei anderen Promis Nachwuchs-News.

Zwei Bald-Mamis zeigen ihren Babybauch, Kylie Jenner stellt klare Forderungen an Travis Scott und Liam Hemsworth hat ganz genaue Vorstellungen von der Familienplanung.

Blake Lively und Ryan Reynolds

Was für eine Überraschung! An der «Pokémon: Detective Pikachu»-Premiere in New York zeigte Blake Lively (31) am Donnerstag ihren Babybauch.

Bisher war nicht bekannt, dass sie und Ryan Reynolds (42) ein drittes Kind erwarten. Ihre beiden Töchter James (4) und Inez (2) bekommen also bald Verstärkung.

(Bild: Wenn)

Keira Knightley und James Righton

Keira Knightley (34) wird zum zweiten Mal Mami: Am Donnerstag zeigte sie bei einer Chanel-Cocktailparty in Paris ihren Babybauch. 2015 kam ihr erstes gemeinsames Kind mit Musiker James Righton (35), Tochter Edie, zur Welt.

Da die Schauspielerin so gut wie nie über ihr Privatleben spricht, dürfte wohl auch über den nächsten Familienzuwachs nicht allzu viel bekannt werden.

(Bild: Wenn)

Kylie Jenner und Travis Scott

Kylie Jenner (21) kann es offenbar kaum erwarten, dass Tochter Stormi Webster (1) Verstärkung bekommt: Am Dienstag widmete Kylie Travis Scott (28) zum Geburtstag einen Insta-Post. Darin machte sie auch gleich deutlich, dass sie sich mit ihm noch mehr Nachwuchs wünscht. «Lass uns noch ein Baby machen», schreibt sie.

(Bild: Instagram)

Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Im Dezember 2018 gaben sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) das Jawort, nun spricht Liam bereits von Familienplänen. Gegenüber der australischen «GQ» erzählt er, dass er sich vorstellen könne, eigene Kinder zu haben – dafür müssten Miley und er aber erst weniger Hunde besitzen, scherzt der Schauspieler.

Eine Vorstellung, wie viele Kinder es sein sollen, hat er auch schon: «Zehn, fünfzehn, vielleicht zwanzig», so der Australier. Klingt nach einer ganzen Rasselbande!

(Bild: Keystone)

(L'essentiel/afa)