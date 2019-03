Zerbrach seine Ehe kurz vor dem Tod?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem unerwarteten Tod von Keith Flint am Montagmorgen wurde nun bekannt: Wenige Tage vor seinem Tod hatte der Sänger das Landhaus im britischen Essex, in dem er zusammen mit Ehefrau Mayumi Kai lebte, verkaufen wollen.

Laut dem News-Portal Mirror.co.uk war die Immobilie seit vergangenem Freitag zum Verkauf gelistet. Inzwischen ist die Anzeige zurückgezogen worden.

Wie lange waren sie schon getrennt?

Der Grund dafür soll eine zerbrochene Ehe sein: Seit 2006 war Keith Flint mit der japanischen DJ Mayumi Kai verheiratet. Der Sänger beschrieb Mayumi Kai einst als die Frau, die ihn vor «einem Leben voller Drogen, Depressionen und Rumbumsen» gerettet hatte.

Laut «The Sun» sollen er und seine Frau sich jedoch kürzlich getrennt haben. Sie befand sich in Tokio, als Keith Flint sich im britischen Dunmow das Leben nahm. Mögliche Gründe für die Trennung sind bislang nicht bekannt.

48 Stunden zuvor lief er seine Bestzeit

Sein Tod kam überraschend: Zwei Tage zuvor hatte Keith Flint noch an einem Ausdauerlauf über fünf Kilometer teilgenommen. Am Chelmsford Park Run erreichte er mit 21 Minuten und 22 Sekunden seine persönliche Bestzeit.

Derweil bekundet die ganze Welt auf Social Media ihre Trauer. Bandkollege und Prodigy-Mastermind Liam Howlett (47) teilte auf dem Insta-Account der Gruppe die Todesursache mit: «Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber unser Bruder Keith hat sich am Wochenende das Leben genommen. Ich bin zutiefst erschüttert, verdammt wütend, verwirrt und mein Herz ist gebrochen. Ruhe in Frieden, Bruder.» Ob und in welcher Form die Band weiterhin bestehen wird, ist unklar.

(L'essentiel/afa)