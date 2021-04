Rapper DMX ins Krankenhaus eingeliefert

Der US-Rapper DMX befindet sich nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Der Musiker sei am Freitagabend in eine Klinik im New Yorker Vorort White Plains gebracht worden, sagte der Anwalt des Rappers, Murray Richman, am Samstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. DMX habe «lebenserhaltende Maßnahmen» erhalten, fügte Richman hinzu. Er sei sehr «besorgt» um den Musiker: «Er hatte einen Herzinfarkt. Er ist sehr krank.» Derzeit zeige DMX «nur wenig Hirnaktivität». Offenbar versuchten Sanitäter 30 Minuten lang, den Rapper wiederzubeleben. In dieser Zeit habe sein Gehirn zu wenig Sauerstoff erhalten.

Einen Bericht der Website TMZ, wonach DMX eine Überdosis Drogen eingenommen habe, könne er nicht bestätigen, sagte Richman weiter. Der 50-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heißt, hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. Nach eigenen Angaben nahm er bereits mit 14 Jahren Drogen ein, darunter Crack. 2019 sagte er wegen Drogenmissbrauchs eine Tournee ab und begab sich in ein Rehabilitationszentrum.

Ein Jahr Gefängnis wegen Steuerhinterziehung

Kommerziellen Erfolg erreichte DMX nach der Veröffentlichung seiner Single «Get At Me Dog» gemeinsam mit Def Jam im Jahr 1998. Zu seinen bekanntesten Werken gehören «X Gon› Give It To Ya» und «Party Up». Sein jüngstes Album veröffentlichte er 2015.

Immer wieder geriet DMX ins Visier der Justiz. Im November 2017 bekannte sich der Rapper der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe für schuldig. Er saß deswegen eine einjährige Gefängnisstrafe ab.

