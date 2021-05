Herzogin Kate erhält erste Corona-​​Impfung

Die britische Herzogin Kate hat ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Der Kensington-Palast twitterte am Samstag ein Bild, auf dem ein Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS) der 39-Jährigen eine Spritze in den linken Oberarm setzt.

«Gestern habe ich meine erste Dosis des Corona-Impfstoffs im Science Museum in London bekommen», lautete der Text dazu. «Ich bin allen äußerst dankbar, die eine Rolle beim Impfprogramm spielen – danke für alles, das Ihr tut.»

Auch Prinz William bereits geimpft

Kates Ehemann Prinz William (38) hatte seine erste Impfdosis bereits vor gut einer Woche erhalten, ebenfalls in dem Wissenschaftsmuseum. Menschen über 38 Jahre, wie William und Kate, sind seit dem 13. Mai in England zu einer Impfung berechtigt, mittlerweile können alle über 30-Jährigen einen Termin vereinbaren. Der Duke of Cambridge hatte sich im vergangenen Jahr selbst mit dem Virus angesteckt. Dies wurde allerdings erst später öffentlich.

Williams Großmutter, Queen Elizabeth II., hatte bereits Anfang Januar bekanntgeben lassen, dass sie geimpft wurde. Mit dem Schritt wollte sie Spekulationen und Falschinformationen einen Riegel vorschieben. Ob und wann der Monarchin eine zweite Dosis gespritzt wurde, teilte der Palast auch auf mehrfache Nachfrage nicht mit.

(L'essentiel/DPA/pme)