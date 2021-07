Jennifer Lopez knutscht auf Foto mit Ben Affleck

Als Bennifer in den frühen Nullerjahren erstmals verliebt waren, gab es noch gar kein Instagram. Jetzt, knapp zwei Jahrzehnte, eine geplatzte Hochzeit und ein spektakuläres Liebescomeback später, postet Jennifer Lopez auf der Plattform das allererste Knutsch-Foto mit Ben Affleck (48) und macht damit ihr Beziehungs-Revival auch endlich Instagram-offiziell. Ein großer Schritt – so hat das Paar bisher trotz eindeutiger Paparazzi-Schnappschüsse dazu geschwiegen.

Anlass zum Liebesouting gab der 52. Geburtstag der Sängerin und Schauspielerin, den sie und ihr Liebster mit einem exzessiven Ausflug an die Côte d'Azur feierten: Am Samstag sind die beiden laut «Daily Mail» für umgerechnet geschätzt 185.000 Euro in einem Luxus-Privatjet von Los Angeles nach Saint-Tropez geflogen, wo sie sich schließlich auf einer 120-Millionen-Yacht auf dem Mittelmeer treiben ließen.

Auf ihrem Insta-Profil postete die US-Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln mehrere durchtrainierte Bikini-Pics von sich auf der Mega-Yacht, dazu schreibt sie: «52 … das macht es mit mir …». Und wer geduldig bis zum vierten Foto der Bildstrecke klickt, wird tatsächlich von einem leidenschaftlichen Bennifer-Kuss überrascht.

Liebesouting-Light gab es schon am Freitag

Am Freitag gab es übrigens bereits einen Vorboten der offiziellen Liebesverkündung. Die mit J.Lo befreundete Schauspielerin Leah Remini (51) teilte auf Instagram ein Video ihrer eigenen Geburtstagsfeier vom Juni, darin ist bei Sekunde 32 ein Fotoautomaten-Bild zu sehen, auf dem Ben den Arm um sie und seine Liebste legt.

Erste Gerüchte um eine Reunion des Kult-Paares kamen im April auf. Anfang des Monats sorgte Ben für Aufsehen, als er im US-Magazin «InStyle» über Jennifer schwärmte. Wenig später plauderten dem Paar nahestehende Quellen aus, dass die zwei wieder Zeit zusammen verbringen und schließlich wurden sie von Paparazzi beim Knutschen erwischt. Mittlerweile denken Bennifer gar übers Zusammenziehen nach und haben sich vergangene Woche eine Villa für 60 Millionen Euro angeschaut.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)