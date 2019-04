Britney Spears ist wieder in der Psychiatrie

Im Januar teilte Sängerin Britney Spears ihren Fans mit, eine Auszeit vom Showbusiness zu nehmen. Grund dafür sei der Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie Spears (66), der laut dem US-Magazin People einen komplizierten Dickdarm-Durchbruch hatte und bereits zweimal operiert werden musste.

Die Krankheit ihres Vaters scheint die 37-Jährige sehr mitzunehmen. So sehr, dass sich Britney nun dazu entschlossen hat, sich in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Das berichtet TMZ.com. Eine nicht näher benannte Quelle sagte dem Promiportal, dass die Sängerin wegen der Erkrankung von Jamie «sehr verstört» sei, «es ist sehr ernst».

«Ihr Zustand ist nicht dramatisch»

Gegenüber People verriet ein weiterer Insider, dass es Britney gut gehe und die Situation nicht besorgniserregend sei. «Ihr kranker Vater hat ihre ganze Kraft gefordert. Er wäre beinahe gestorben und hatte vor einigen Wochen eine weitere Operation. Es geht ihm nicht gut», so die anonyme Quelle.

«Sie stehen sich sehr nahe und es war viel für sie. Ihr Zustand ist nicht dramatisch, sie hat lediglich gemerkt, dass sie sich jetzt um ihr eigenes Wohl kümmern muss», heißt es weiter.

Britney Spears soll sich seit vergangener Woche in Therapie befinden, die insgesamt 30 Tage dauern soll. 2008 war die «Oops, I Did It Again»-Sängerin nach einem psychischen Zusammenbruch schon einmal in einer Klinik. Nach dem Aufenthalt in der Psychiatrie übernahm damals Britneys Vater die Vormundschaft über die Sängerin.

(L'essentiel/kao)