Prinz William ist «wütend und traurig»

Am Freitag hat das britische Königshaus bekannt gegeben, dass sich Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) komplett aus der Royal Family zurückziehen werden.

In der offiziellen Mitteilung des Palastes heißt es, dass die Entscheidung, die Meghan und Harry Anfang 2020 trafen – sich vom Leben als Senior Royals zu verabschieden – nun eine Konsequenz mit sich bringe: «Verantwortungen und Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst einhergehen, können so nicht mehr getätigt werden.» Damit wird das Paar seinen royalen Pflichten im britischen Königshaus nicht mehr nachgehen und alle militärischen Ehrenämter und Schirmherrschaften an die Königsfamilie zurückgegeben.

Laut der Mitteilung zeigt sich die Royal Family traurig über den Entscheid von Harry und Meghan. Die beiden blieben aber «geliebte Mitglieder der Familie», so das Statement.

Prinz William reagiert «schockiert und traurig»

Harrys Bruder Prinz William (38) hat sich auf seinem persönlichen Twitter-Account @KensingtonRoyal derweil nicht zum Thema geäußert. Er soll aber alles andere als erfreut über Harry und Meghans Abschied vom britischen Königshaus sein. William sei «schockiert und traurig» über Harrys Verhalten gegenüber der Queen, erzählt ein Insider der britischen Zeitung «Sunday Times».

Besonders Harry und Meghans finales Statement finde er respektlos, frech und bockig. Die Sussexes haben am Freitag kurz nach der Palast-Mitteilung ebenfalls ein Statement veröffentlicht: Im letzten Satz heißt es, dass sie Pflichten und Dienste sowieso als «etwas Universelles» erachten – was manche als zu gereizte Antwort auf die Argumente der Queen werteten.

Am Valentinstag haben Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt gegeben, dass sie ein zweites Baby erwarten. Harrys Großmutter Queen Elizabeth II (94) ließ kurz nach den Babynews über einen Sprecher herzliche Glückwünsche ausrichten: «Ihre Majestät, der Duke von Edinburgh, der Prinz von Wales und die ganze Familie sind hocherfreut und wünschen den beiden alles Gute!», heißt es in einem gemeinsamen royalen Statement.

