Jamal Edwards stirbt im Alter von 31 Jahren

Der britische Musikunternehmer Jamal Edwards ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Das teilte seine Mutter Brenda Edwards am Montag mit. Edwards, der Künstlern wie Ed Sheeran (31) und Jessie J (33) zum Durchbruch verhalf, sei demnach einen Tag zuvor nach kurzer Krankheit gestorben.

Jamal gründete als Jugendlicher 2006 die Musik-Plattform SBTV. Er fand im Internet damals nicht die Musik, die er hören wollte, und nahm daher Auftritte von Freunden in seiner Nachbarschaft im Westen von London auf. Heute hat SBTV mehr als 1,2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten bei Youtube und hat zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern zu nationaler und internationaler Aufmerksamkeit verholfen.

«Es war frustrierend, in die Schule zu gehen, und alle redeten darüber, wie wir unsere Videos auf MTV bekommen», sagte Edwards später über seine Jugend. «Youtube war gerade mal ein Jahr alt. Ich dachte: ‹Ich habe zu Weihnachten eine Kamera bekommen, ich werde anfangen, Leute zu filmen und es hochzuladen.›» Damals habe niemand geglaubt, dass er mit den großen Unternehmen mithalten könne. «Aber ich denke, ich war früh genug dran, um zu glauben, dass ich etwas verändern kann.»

Prominente trauern um Edwards

Für seine Leistungen wurde Edwards 2014 von Queen Elizabeth (95) in den Ritterorden MBE aufgenommen. Er war auch Botschafter der Stiftung von Thronfolger Prinz Charles (73). Der Royal äußerte sich auf seinen Social-Media-Kanälen und drückte seine Anteilnahme aus: «Ich denke heute an die Familie von Jamal Edwards. Seine Arbeit in der Musik, aber auch als Botschafter für eine neue Generation, einschließlich seiner Arbeit für The Prince's Trust, waren für so viele eine Inspiration.»

Auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der britischen Unterhaltungsbranche äußerten sich schockiert über den plötzlichen Tod des Unternehmers. «Mein erstes Interview habe ich mit dir geführt, Jamal», schrieb die Sängerin Rita Ora (31) bei Instagram. «Ich bin am Boden zerstört.»

Auch Schauspieler Adam Deacon (38) äußerte sich tieftraurig über Edwards Tod. «Jamal war einer der nettesten, bodenständigsten und bescheidensten Menschen, die ich in dieser Branche kennen gelernt habe. Er nahm sich immer Zeit für mich, auch wenn es sonst niemand tat», schrieb er und bezeichnet Edwards als eine Inspiration.

Der Rapper und Produzent Example, mit vollem Namen Elliot Gleave (39), sagte: «Kann nicht glauben, dass du weg bist. 31 Jahre alt. Kann gerade keine Worte finden.»

(L'essentiel/DPA/rat)