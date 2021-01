Collins' Exfrau zieht im Rosenkrieg den Kürzeren

Seit letztem Oktober versucht Phil Collins (69) seine Exfrau Orianne Cevey (46) aus seinem Anwesen in Florida zu schmeißen, nachdem er erfahren hatte, dass sie im Sommer in einer heimlichen Las-Vegas-Blitzhochzeit Geschäftsmann Thomas Bates (31) geheiratet hatte. Cevey sträubte sich nicht nur vehement dagegen, sondern stellte ihren ehemaligen Mann lieber mit Behauptungen über seine angebliche mangelnde Körperhygiene in der Öffentlichkeit bloß.

Collins Ex muss Villa verlassen

Eine schmutziger Rosenkrieg, in dem laut Daily Mail aber nun Collins einen Etappensieg davon tragen konnte. Denn nach einem Bericht der britischen Tageszeitung soll die Exfrau des Musikkünstlers bis zum 21. Januar die gemeinsame Villa im sonnigen Miami endgültig räumen müssen. Sie soll mit ihrer neuen Liebe eine neue Bleibe ergattert haben, die mit sechs Schlafzimmern, einem Heimkino, einem Wellness-Bereich und einer eigenen Yacht-Anlegestelle wohl ihren Ansprüchen entspricht.

Trotzdem werden sich die Wege des Popstars und der Schmuckdesignerin auch in Zukunft vermutlich noch kreuzen. Immerhin verklagt Cevey ihren Ex auf 20 Millionen US-Dollar und behauptet, Collins habe ihr außerdem einen Teil seines Vermögens versprochen. Das Paar war von 1999 bis 2008 verheiratet und hat zwei Söhne miteinander.

(L'essentiel/red)