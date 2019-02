Wofür gibt Cardi B so viel Geld aus?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass Cardi B kein Blatt vor den Mund nimmt, ist längst bekannt. Zu fast jedem Thema hat die 26-jährige Rapperin eine Meinung, doch am liebsten scheint sie über ihr persönliches Privatleben zu sprechen – über Dinge, die die meisten Stars am liebsten für sich behalten.

Nachdem Cardi B in den vergangenen Wochen ihre politischen Ansichten zum Besten gab und sich im Netz mit Anhängern der republikanischen Partei anlegte, widmet sie sich nun dem Thema Geld. «Wisst ihr eigentlich, dass die Steuerbehörde automatisch 45 Prozent vom Einkommen von Stars und Künstlern einsackt?», fragte sie ihre Twitter-Follower Anfang Woche in einem Video.

Cardi B breaks down her monthly expenses and says IRS takes 45% of her earnings pic.twitter.com/Yo07fwAGxP— Complex (@Complex) 6. Februar 2019

Cardi B zahlt für die ganze Familie

Was die Öffentlichkeit nicht mitbekomme, sei die Tatsache, dass viele Rapper mit ihrem Verdienst nicht nur für sich selber sorgen, sondern die gesamte Familie unterstützen. «Das ist auch bei mir so», klärt Cardi B ihre Follower auf.

Hinzu komme, dass sie als Künstlerin immer extra Aufwand betreibe, um ihren Fans zu gefallen und ihnen etwas zu bieten. «Meine Rechnungen betragen darum immer 300.000 oder 250.000 Dollar im Monat», stellt Cardi B klar. Sie versuche zwar, weniger Geld auszugeben, doch das sei gar nicht möglich.

Trotz Cardi Bs Erklärungen fragt sich der Normalverdiener nun: Wie gibt man so viel Geld aus? Einen Einblick in ihre Ausgaben geben wir dir in der Bildstrecke oben.

(L'essentiel/anh)