6ix9ine feiert im Hausarrest sein Comeback

US-Rapper 6ix9ine (24) steigt mit seinem Comeback-Song «Gooba» direkt wieder ein. Am 2. April wurde er frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen; als Asthmatiker gehört der Skandalrapper zur Covid-19-Risikogruppe.

Im Dezember 2018 wurde Daniel Hernandez, so sein bürgerlicher Name, zu zwei Jahren Haft wegen Bandenmitgliedschaft verurteilt – das Urteil fiel so mild aus, weil er gegen viele Mitglieder seiner ehemaligen Gang aussagte. Den Rest seiner Strafe sitzt 6xi9ine nun im Hausarrest ab.

Der Knast machte ihn zur Kultfigur

Seither promotet er seine Rückkehr mit gewohnter Provokation: Nachdem Richter ihm den Videodreh im Garten zugestanden hatten, veröffentlichte er am 8. Mai den Clip zu «Gooba». Im Video reckt er den Mittelfinger zwischen twerkenden Frauen. Social Distancing? Fragwürdig.

Doch die Rekorde purzeln: Gut 43 Millionen Youtube-Views innerhalb 24 Stunden und beim Insta-Livestream waren zwei Millionen User dabei. Am Freitag will er ein nächstes Video veröffentlichen.

(L'essentiel/mb)