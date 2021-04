Entertainer Thomas Gottschalk holte am Samstag nochmal zu einem Rundumschlag aus. In seinem SWR3-Podcast «Podschalk» lästerte er wieder ordentlich über Dieter Bohlen ab. Als seine Kollegin Nicola Müntefering ihn fälschlicherweise «Bohlen» nennt, scherzte der «Wetten dass..»"-Moderator: «Dabei hab ich den Lichtfilter gar nicht drauf. Außerdem hab ich gar keine Einspritzungen. Der Dieter hat ja wohl ganz schön nachgelegt.» Nur Titanen seien sie eben beide, meinte Gottschalk und erklärte: «So unterschiedlich sind wir gar nicht. Dieter ist Geschichte, ich bin Legende.»

Auch auf die plötzliche DSDS-Absage von Bohlen kam der Entertainer zu sprechen: I«ch hab gedacht, der Dieter ist die Treppe runtergefallen. Aber der Dieter hat irgendwie gebockt. Ich würde normalerweise auch auf Gips einmarschieren, wenn ich sage, ich schulde dem Sender noch zwei Sendungen. Wenn mir einer auf die Fresse haut und ich kriege den Mund nicht auf, bleibe ich zu Hause. Aber wegen kaputtem Knie oder Knöchel eine Sendung abzusagen, das gäb’s für mich nicht.»

Als RTL ihn als Ersatz-Juror engagieren wollte, habe er Bedenkzeit gebraucht, offenbarte Gottschalk. Das sei bei ihm nur selten der Fall: «In diesem Fall hab ich gesagt, ich ruf euch in einer Stunde zurück. Und dann haben die mir ja auch noch Geld geboten. Ich hab gesagt, ich will so viel wie Bohlen. Da haben die dreckig gelacht.» Dass er Ersatz-Juror war, ärgerte Bohlen. Da ist Gottschalk überzeugt davon: «Die Kandidaten waren glücklicher. Ich hab Dieter ja nichts weggenommen.»

(L'essentiel/red)