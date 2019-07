Heidi und Tom geben sich vor 120 Gästen das Jawort

Knapp sieben Monate nach der Verlobung schippern Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) in dieser Woche in den Hafen der Ehe – wortwörtlich. Am Samstag landete das Paar in Neapel und reiste anschließend ungefähr 50 Minuten zur finalen Hochzeitslocation weiter: auf die Insel Capri vor der Südwestküste Italiens.

Dass es sich bei der Reise nicht um normale Ferien handelt, zeigen Paparazzi-Bilder. Darauf zu sehen: die Reisegruppe Klumlitz, zu der unter anderem Heidis Mutter Erna (74), Toms Zwillingsbruder Bill (29) und Heidis Kinder gehören.

Doch wann findet die Trauung nun statt? Wie viele Gäste sind eigentlich eingeladen? Und behält Heidi ihren Nachnamen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Promi-Hochzeit des Jahres.

Wann ist die Hochzeit?

In den Hafen der Ehe schippern Heidi und Tom am Samstag, 3. August, auf der geschichtsträchtigen Luxusjacht Christina O vor der Insel Capri.

Wo findet die Vermählung statt?

Das Paar wird auf dem knapp 100 Meter langen Schiff, das früher Großreeder Aristoteles Onassis und dessen Ehefrau Jackie gehörte, den Bund fürs Leben schließen. Winston Churchill, Grace Kelly, Marilyn Monroe oder Johnny Depp waren schon an Bord der Christina O. Mietkosten pro Woche: knapp 690.000 Euro.

Wo verbringen sie die Hochzeitsnacht?

Mit ungefähr 120 Gästen werden Heidi und Tom auf der Jacht ihre Liebe feiern. Darauf übernachten wird laut RTL aber dann nur das Brautpaar.

Wie wird gefeiert?

RTL ist mit Journalisten zurzeit vor Ort in Capri. Die haben von einem italienischen Kollegen erfahren, dass das Paar drei Tage lang feiern wolle. Für Freitag sei eine Vorhochzeit in Anacapri bei La Grotta Azzurra geplant – in jener blauen Grotte also, in der sich Heidi und Tom vor genau einem Jahr bei erotischen Wasserspielchen für Instagram filmen ließen. Für Touristen ist das beliebte Ausflugsziel laut RTL schon gesperrt.

Danach soll im bekannten Nachtclub Taverna Anema e Core im Hauptort der Insel gefeiert werden. «Wir haben eine Promi-Reservierung für Freitag erhalten. Um wen es sich handelt, weiß ich aber nicht. Gut möglich, dass es Heidi ist», verrät Club-Besitzer Gianluigi Lembo dem deutschen Sender. Auch am Sonntag soll noch gefeiert werden. Das Paar will laut RTL in ein bekanntes Strandrestaurant einladen.

Nimmt Heidi Toms Nachnamen an?

Die Braut in spe ließ immer wieder die Vermutung aufkommen, dass sie den Namen ihres Gatten annehmen wird – so unterschrieb sie vor kurzem etwa eine Autogrammkarte mit «Heidi Kaulitz».

Ende Juni postete Heidi zudem ein Zeitraffervideo aus dem heimischen Schlafzimmer, in dem die GNTM-Chefin dem Musiker liebevoll den Bart stutzt. Darunter schrieb sie: «Sonntagmorgen bei den Kaulitzs». Bislang hat sich das Paar aber nicht zu diesem Thema geäußert.

Was machen Heidi und Tom bis zur Hochzeit?

Wirft man einen Blick auf Heidis Instagram-Kanal, zeigt sich, dass Heidi und Tom die Ruhe vor dem Sturm genießen – ein bisschen im Pool schwimme, dazu ein Schlückchen Weißwein und ganz viel Kuschelzeit. Das Paar übernachtet laut RTL im Nobelhotel Capri Palace.

(L'essentiel/kao)