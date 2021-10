Ist diese Influencerin eine Drogen-​​Baronin?

Zuzana Strausz-Plackova ist Influencerin aus der Slowakei. Regelmäßig zeigt die 30-Jährige ihren 800.000 Followern ihren Reichtum, publiziert Bilder aus Privatjets, mit teurer Kleidung und Schmuckstücken. Ihren Account hat sie mit der Beschreibung Queen (Königin) versehen. Vorübergehend musste Strausz-Plackova nun aber hinter Gitter Platz nehmen, wie der «Blick» berichtet.

Grund seien Drogen, Waffen und Geld, die die Behörden an mehreren Orten gefunden hätten und die offenbar Strausz-Plackova und ihrem Ehemann gehörten. Die Polizei nahm die beiden letzte Woche fest, ließ sie nach drei Tagen in Untersuchungshaft aber wieder gehen. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.

Berühmtheit erlangte sie durch Softpornos und Reality-TV

Insgesamt neun Kilogramm Crystal Meth, mehrere Tausend Euro Bargeld und Waffen fanden die Beamten laut Bericht in den Verstecken. Auch mit Marihuana sollen die beiden gedealt haben. Auf Bildern der slowakischen Nationalpolizei sind Plantagen in Kellern zu sehen. Insgesamt wurden 15 Personen festgenommen und verhört. Die Behörden scheinen sich ihrer Sache ziemlich sicher zu sein. Sie hatten zuvor jahrelang die Telefonate des Ehepaars Strausz und ihrer Partner abgehört. Die Social-Media-Berühmtheit wiederum erklärt: «Die Wahrheit ist, dass ich viel spare.» Laut eigenen Angaben hat sie mit ihren Aktivitäten auf Instagram eine Million Dollar verdient.

In der Slowakei ist Strausz-Plackova eine Berühmtheit. 2012 hatte sie an der Reality-TV-Sendung «Hotel Paradise» teilgenommen. Zu einem früheren Zeitpunkt war sie als Darstellerin in Softpornos aktiv. Sie betreibt neben ihren Social-Media-Aktivitäten auch einen Onlineshop für Mode und E-Zigaretten.



