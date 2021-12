Jürgen Drews ließ Tasche mit 30.000 Euro liegen

Schlagerstar Jürgen Drews wollte in Spanien eine Tasche mit richtig viel Bargeld in seinen Kofferraum laden. Um die 30.000 Euro hätten sich darin befunden, sagte der «König von Mallorca» in einem Podcast. Da der Kofferraum verdreckt war, legte Jürgen Drews die Tasche kurz auf das Dach eines anderen Autos, während er den Kofferraum säuberte.

Es kam, wie es kommen musste. «Ich dachte noch: du Idiot», analysierte Jürgen Drews sein Verhalten. Das Auto fuhr los, der Koffer war weg. Drews habe dann mithilfe eines anderen Autos (warum er nicht sein eigenes nahm, erklärte er in dem Podcast nicht) die Verfolgung aufgenommen – ohne Erfolg.

Zum Glück des Schlagerstars ging allerdings doch noch alles gut aus. Die Polizei konnte das weggefahrene Auto schnell ausfindig machen und die Tasche mitsamt Bargeld sicherstellen.

(L'essentiel/tha)