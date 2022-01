Yeliz und Jimi Blue machen zusammen Strandurlaub

Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc (28) sonnt sich seit zwei Wochen in der sri-lankischen Sonne. «Meine ganze Familie ist hier: meine Mama, meine Schwester und ihre Kinder, mein Schwager. Snowie ist natürlich auch dabei», erzählte die 28-Jährige vor einigen Tagen auf Instagram. Jemanden scheint sie dabei jedoch verschwiegen zu haben: Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (30). So zeigen neue Insta-Posts: Auch er ist mit den Kocs in die Wärme geflogen.

So postete der 30-Jährige am Donnerstag ein Foto (siehe Bildstrecke), auf dem ein Poolbereich zu erkennen ist, den wir bereits aus Yeliz’ Posts aus den vergangenen Tagen kennen. Und noch eindeutiger: Auf dem Schnappschuss hält er Töchterchen Snow Elanie im Arm und küsst sie auf die Stirn, um seinen Hals hängt eine silberne Kette mit Schneeflocken-Anhänger (das gleiche Schmuckstück in Gold schenkte er Yeliz nach Baby Snows Geburt). In der Caption schreibt Jimi Blue «Famcation Mode», auf Deutsch Familienferien-Modus, und setzt ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Yeliz zeigt Jimi am Strand

Auch Yeliz lässt ihre 557.000 Followerinnen und Follower wissen, dass Jimi Blue mit ihr nach Sri Lanka gereist ist. So teilte sie am Donnerstag Aufnahmen des Sängers am Strand. Bereits im Dezember hat die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin verraten, dass sie ihrer Kleinen zu Weihnachten «einen Familienurlaub» schenkt. Ob sie dabei auch ihren Ex inkludiert, war damals jedoch nicht klar.

Dass die beiden nun so harmonisch miteinander umgehen, hätte vor wenigen Monaten wohl noch niemand geahnt. Die Wochen vor Snows Geburt am 2. Oktober 2021 waren turbulent. Yeliz warf Jimi Blue vor, sie als Hochschwangere im Stich gelassen zu haben. Er behauptete, sie habe ihn emotional erpresst und Teller nach ihm geschmissen.





(L'essentiel/Stephanie Vinzens)