Für Dylan Thiry hat der Ramadan begonnen

Während morgen in Luxemburg offiziell der Ramadan beginnt, hat der berühmteste Luxemburger der Reality-TV-Welt seinen Fastenmonat in Dubai bereits begonnen, wo er sich in den vergangenen Monaten niedergelassen hat.

Der religiöse junge Mann nutzte auf Instagram die Gelegenheit, um seinen «Brüdern und Schwestern», die «ein und denselben Glauben teilen: Frieden, Toleranz und Vergebung» und «einen guten Ramadan» zu wünschen. «Egal, ob ihr allein fastet, weit weg von Ihrer Familie, vergesst nie, dass wir alle miteinander verbunden sind», schrieb Dylan und forderte alle auf, «die Bedürftigsten zu unterstützen». All dies wird von einem Foto begleitet, auf dem er lächelnd neben drei Kindern betet.

(Thomas Holzer/L'essentiel)