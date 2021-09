Liam Gallagher sagt Konzert ab

Absolutely gutted to cancel my Belfast show this weekend. I had an accident after IOW festival and have bust my nose so cant sing. The Doctors have told me to rest up. Apologies to all the people who has bought tickets.. the show is being rescheduled...i'll make it up to ya. LG x pic.twitter.com/DNC1R8Ng1r — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 21, 2021

Weil er sich nach eigenen Angaben beim Sturz aus einem Hubschrauber an der Nase verletzte, hat der britische Sänger Liam Gallagher ein Konzert im nordirischen Belfast abgesagt. «Es nervt mich total, meine Show in Belfast an diesem Wochenende abzusagen», schrieb er am Dienstag auf seinem Twitter-Account. Er habe sich aber «die Nase demoliert» und könne nicht singen, so der frühere Oasis-Sänger, der am Dienstag seinen 49. Geburtstag feierte.

Bereits einige Tage zuvor hatte Gallagher ein Foto gepostet, das ihn mit Schrammen im Gesicht und einem Pflaster auf der Nase zeigte. Dazu schrieb er: «Bin gestern Abend aus dem Helikopter gefallen». Der Unfall soll sich nach einem Musikfestival auf der Isle of Wight zugetragen haben. Was dabei genau geschah und aus welcher Höhe Gallagher fiel, war zunächst unklar.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

