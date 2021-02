Sängerin Ellie Goulding ist schwanger

Völlig überraschend teilte Ellie Goulding ihren Fans auf Instagram mit, dass sie schwanger ist. Die «Love Me Like You Do»-Interpretin ist bereits im achten Monat schwanger! Dank der Corona-Pandemie konnte sie die Nachricht so lange geheim halten. Zuletzt hatte sie sich im August in der Öffentlichkeit gezeigt.

Vater des noch ungeborenen Kindes ist Caspar Jobpling (29), den Goulding im August 2019 heiratete. Ausgerechnet an ihrem ersten Jahrestag fand die 34-Jährige raus, das sie ein Baby erwartet. «Es war verrückt, weil es unser einjähriges Jubiläum war. Das war eigentlich gar nicht geplant. Der Gedanke, schwanger zu werden, war für mich kaum realisierbar», erzählt sie im Interview mit der «Vogue». Dennoch kann sie es kaum erwarten endlich Mutter zu werden.

Eine ziemliche Herausforderung seien für Goulding die Heißhungerattacken gewesen: «Gerade war ich noch selbstzufrieden, wie gesund meine Salate und meine Frühstücke waren, und dass ich Nüsse und Körner aß - und dann wollte ich nur noch McDonald's.»

(L'essentiel/red)