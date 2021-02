Influencer erntet Shitstorm für Fake-​​Babybauch

In seinem neusten Video testet der US-amerikanische Beauty-Youtuber James Charles (21), wie es ist, schwanger zu sein. Er schnallt sich einen künstlichen Bauch um und probiert, seinen Alltag zu bewältigen – Schuhe alleine anziehen, Auto fahren, komfortable Kleidung finden. Begleitet wird er bei seiner «24-Stunden-Challenge» von einer Freundin, die tatsächlich schwanger ist.

Als Überraschung bereitet sie etwas vor: ein Schwangerschafts-Fotoshooting. Und siehe da – mit etwas Nachbearbeitung wirkt der künstliche Bauch täuschend echt und das Bild gelingt. Viele Fans feiern James für das außergewöhnliche Video und Foto, doch aktuell werden auch kritische Stimmen laut.

Der Grund: Während James aus dem Schwangersein eine spaßige Challenge macht, hätten viele Frauen Mühe, überhaupt schwanger zu werden.

«So respektlos und unsensibel», schreibt eine Userin auf Twitter. «Er ist alt genug, um zu wissen, dass Witze über Schwangerschaften nicht okay sind.» Eine Frau, die angibt, schwanger zu sein, mutmaßt derweil in ihrem Tweet: «Ich bezweifle, dass du überhaupt annähernd nachfühlen konntest, wie es ist, schwanger zu sein.»

«So beleidigend für Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden», schreibt diese Userin:

Not that I was ever a fan of James Charles, but him posting that he’s pregnant with a fake baby bump is so god damn offensive to women who struggle to conceive. Can someone put him back where they found him please?