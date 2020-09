Sarah Lombardi pfeift auf ihre Busen-​​Kritiker

Musikerin Sarah Lombardi (27) hat nicht nur eine beeindruckende Instagram-Followerzahl von 1,5 Millionen, sondern auch viel Erfahrung, wie sie mit bissigen Kommentaren im Netz umzugehen hat. Gerne lässt die Sängerin ihre Fangemeinde an ihrem Privatleben teilhaben und veröffentlicht deshalb auch immer wieder Urlaubsfotos im Bikini oder betont ihren Körper mit knappen Outfits. Dafür muss sie regelmäßig Kritik einstecken, einige Kommentare schießen dabei sogar weit über das Ziel hinaus.

Einige User sind nämlich der Meinung, dass Lombardis Oberweite zu sehr hängt und raten ihr zu einem Besuch beim Schönheits-Chirurgen. «Na, da haben Hans und Franz ja ganz schön mit der Erdanziehung zu kämpfen», lästern sie online und fragen sich gehässig «wie tief die Kleinen in fünf Jahren wohl hängen». Sarah bleibt gelassen und kontert selbstbewusst.

Im Podcast-Gespräch mit Barbara Schöneberger (46) teilt sie ihrerseits gegen die Bodyshamer aus. «Wenn ich meine getrockneten Pfläumchen da habe und die Leute das stört - dann guck sie dir doch nicht an», stellt sie im Interview klar, dass solche bissigen und unangebrachten Kommentare an ihr abprallen. Sie ist der Meinung, jeder solle das so handhaben, wie er sich wohlfühlt, so Lombardi und ist mit ihrem Körper vollends zufrieden. Mit ihrer neuen Liebe Julian Büscher (27) schwebt die Mutter von Alessio (5) sowieso im siebten Himmel, da haben solche Giftspritzen nichts verloren.

(L'essentiel/red)