Cardi Bs neue Villa hat eine eigene Schießanlage

Trotz unzähligen Besichtigungen schafften es Cardi B (27) und Offset (28) in den vergangenen zwei Jahren nicht, ein Haus zu finden, das beiden gefällt. Umso mehr freuen sich die verheirateten US-Rapper nun darüber, endlich ein Zuhause für sich und Tochter Kulture (1) gefunden und gekauft zu haben.

Ihre Fans will Cardi B unbedingt an ihrem Glück teilhaben lassen – und postet deshalb kurzerhand ein Insta-Video nach dem anderen, in dem sie die riesige Villa zeigt. 5 beeindruckende und kuriose Aspekte des neuen Rapper-Domizils.

1. Der Preis

Wie viel sie für das neue Zuhause in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia bezahlt haben, verraten Cardi B und Ehemann Offset in ihren Videos natürlich nicht. Laut TMZ.com lag der ausgeschriebene Verkaufspreis bei umgerechnet 5,7 Millionen Euro.

2. Der Schießstand

Das großzügig gestaltete Haus hält einige Überraschungen bereit. So zum Beispiel eine Indoor-Schießanlage, wie Cardi B in einem ihrer Videos erklärt. «Das ist einer der verrückten Räume», ist sie sich beim Gang durch das mit Stahl isolierte Zimmer sicher. Da hast du ganz recht, liebe Cardi.

3. Die Garage

Während Offset während der Tour durch den Rest des Hauses eher gelangweilt wirkt, wird in der Garage klar: Der Mann freut sich sehr auf den Einzug.

Mindestens sechs Autos könne er hier unterbringen, rechnet er vor. Cardi B scheint die Garage hingegen wenig zu interessieren. Wieso auch – die Rapperin hat gar keinen Führerschein.

. @iamcardib & @OffsetYRN purchase MASSIVE new compound in Sandy Springs, Georgia. With 5 bedrooms and 11 bathrooms. The 22,000 square-foot house sits on 6 acres. pic.twitter.com/w3V3o3aBvE— Ent. Discussion (@Ent_discussion) December 25, 2019

4. Der Umschwung

Als Cardi B im Video die Aussicht aus dem oberen Stockwerk zeigt, wird klar: Nachbarn muss man hier eine Weile suchen. 15 Hektaren Land gehören zum Anwesen, wobei scheinbar nur ein kleiner Teil davon als Garten genutzt wird. «Und hinten steht ein richtiger Wald auf unserem Grundstück», so die gebürtige New Yorkerin ganz aufgeregt.

5. Der Weinkeller

Im Keller der Villa befindet sich eine Bar samt Weinkeller. Über 1800 Flaschen haben dort Platz, schreibt die Daily Mail.

Allzu viel Verwendung haben Cardi B und Offset für den Raum aber vorläufig noch nicht. Die Hausherrin erklärt lachend: «Wir trinken keinen Wein. Aber damit müssen wir jetzt wohl anfangen.»

Einen Ausschnitt aus Cardi Bs Haustour siehst du im Video oben.

