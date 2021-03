Kardashian plant TV-​​Interview zur Trennung

Nach zahlreichen Spekulationen über Beziehungsprobleme und Ehekrisen ist es nun fix: Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) gehen nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege. Laut Gerichtsunterlagen, die die britische Zeitung «The Sun» nun veröffentlicht hat, sollen «unüberbrückbare Differenzen» der Grund sein, weshalb die Ehe der Reality-TV-Queen und des Musikers nicht mehr zu kitten ist.

Promi-Scheidung bleibt vorerst friedlich

Die Scheidungspapiere regeln außerdem das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1), das sich das ehemalige Promi-Traumpaar von nun an teilen will. Darüber hinaus haben sich sowohl Kardashian als auch West darauf geeinigt, im Zuge ihrer einvernehmlichen Scheidung auf Unterhaltszahlungen zu verzichten. Auch ein Rosenkrieg über das geschätzte Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar wird wohl nicht entbrennen, da ein Ehevertrag vor der Hochzeit bereits für klare Verhältnisse gesorgt hat und von keinem der beiden angezweifelt wird.

TV-Interview mit Oprah Winfrey

Klingt zwar nach einer gütlichen Einigung, trotzdem will Kardashian auch öffentlich für klare Verhältnisse sorgen. Und das am besten mit Hilfe von Talkqueen Oprah Winfrey (67), wie ein Insider der «Sun» verrät. «Kim bereitet sich darauf vor, ein großes Interview mit Oprah zu machen, in dem sie über ihr Ehe-Aus spricht», so die Quelle. «Sie denkt, dass sie sich der Öffentlichkeit stellen und ehrlich darüber sein muss, was zwischen ihr und Kanye passiert ist.» Einen Termin für den TV-Auftritt gibt es zwar noch nicht, aber Kardashian soll ein zweiteiliges Special vorschweben, «wenn alle ungelösten Probleme ihrer Scheidung geklärt worden sind», behauptet der Bekannte.

