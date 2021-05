Klaus trauert um seine Ingrid

Kultrentnerin Ingrid aus «TV total» ist am Dienstag um 4 Uhr morgens nach längerer Krankheit «friedlich eingeschlafen», wie ihr Ehemann Klaus der «Bild»-Zeitung erzählte. Er sei bis zu ihrem letzten Atemzug bei ihr gewesen.

«Ich habe ihr die Nacht über ihre Hand gehalten, bis sie gegen 4 Uhr morgens starb und wich nicht von ihrer Seite. Mein Wunsch war es, dass wir noch wenigstens zwei bis drei Jahre zusammen verbracht hätten», erzählte er. Offenbar wusste auch ihr gemeinsamer Kater Tom, dass Ingrid bald sterben werde: «Er legte sich an das Bettende, was er sonst nie tat – und blieb bis zu ihrem Tod dort liegen. Ich denke, Tiere haben einen Sinn dafür.»

Nächste Woche wird Ingrid in einem weißen Sarg beerdigt. Dort werde das Lied 'Zum Abschied reiche ich dir die Hände' von Lale Andersen zu hören sein. «Den Ort und die Zeit werde ich öffentlich bekannt geben, damit jeder, der sie mochte, sich nach der Trauerfeier von ihr in Köln verabschieden kann.» Sie hätte es sich so gewünscht, ist sich Klaus sicher.

