Ariana Grande hat sich neu verlobt

Die US-Sängerin Ariana Grande verlobte sich im Herbst 2018 mit Komiker Pete Davidson. Doch statt der Hochzeit folgte die Trennung. Insidern zufolge soll es damals an der emotionalen Erschütterung über den Drogen-Tod ihre Ex-Freundes Mac Miller gelegen haben.

Der Comedian reagierte verständnisvoll und sah ein, dass eine Trennung unausweichlich war. Und offenbar heilt die Zeit alle Wunden, denn kurz vor Weihnachten gab Ariana nun bekannt, sich wieder verlobt zu haben.

Mr. Grande

Auf Instagram zeigte die 27-Jährige am Sonntag schließlich einen Diamantring in einer kurzen Fotoserie. «Forever n then some», steht als Titel, zu sehen sind Fotos von ihr und Dalton Gomez, den sie seit Jänner diesen Jahres datet. Von Beruf ist er Immobilienmakler.

Tausende Fans überhäuften die Sängerin sogleich mit Beglückwünschungen, darunter auch Manager Scooter Braun: «Ari, wie lieben dich und könnten uns nicht mehr für dich freuen. Dalton, du bist ein echter Glückspilz.»

Lockdown Couple

Dass die beiden in guten wie in schlechten Zeiten gut miteinander können, mussten sie bereits unter Beweis stellen. Als Los Angeles im März in den Lockdown ging, verbrachte das Paar die Quarantäne gemeinsam.

Der erste gemeinsame, öffentliche Auftritt folgte im Mai im Rahmen eines Musikvideos.

(L'essentiel/leo)