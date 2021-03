So geht es Harry und Meghan nach dem Interview

Rassismus, Suizidgedanken, verweigerte Hilfe: Die Anschuldigungen, die Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) in ihrem ausführlichen Interview mit Talkmaster-Legende Oprah Winfrey (67) gegen das britische Königshaus erhoben haben, sind happig. Seit Ausstrahlung am Sonntag dominiert das Enthüllungsinterview die internationalen Schlagzeilen. Und die Reaktionen reichen von Schock und Wut über Solidarisierung und Zuspruch bis hin zu Missgunst und Hass.

Inzwischen haben sich auch Freunde zu Wort gemeldet, die dem Sussex-Paar nahe stehen. Sie melden: Harry und Meghan bereuen nichts, was sie erzählt haben. Im Gegenteil.

«Wir sind alle froh, dass wir uns in einer neuen Ära befinden», sagt Meghans Freundin Janina Gavankar (40) in der britischen TV-Show «This Morning». Nach eigenen Angaben hat sie die Oprah-Show zusammen mit dem Herzogenpaar verfolgt.

Jetzt könnten sie endlich die Wahrheit sagen. «Die Dinge sind jetzt anders. Und es ist so schön zu sehen, wie frei sie sich fühlen.»

'I'm just happy that it's actually getting looked into, because the truth really does set you free'



Meghan Markle's friend, Janina Gavankar, speaks out about the bullying accusations against the duchess.



Watch the full interview with Oprah on ITV hub https://t.co/g5rTtYV8bA pic.twitter.com/507v85qyYW