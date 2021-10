Andre Agassis Schwester bedroht ihn mit dem Tod

Die beiden ehemaligen Tennisprofis Andre Agassi (51) und Steffi Graf (52) leben derzeit in Angst. Grund sind Drohungen gegen Andre Agassi. Seine ältere Schwester Rita (60) hat ihm im Internet mit Mord gedroht. Auf Instagram schrieb sie an ihn: «Ich hasse dich verdammt noch mal. Ich will, dass du tot bist!» Und: «Du wirst in der Hölle brennen. Ich möchte es tun. Ich werde über deine Schreie lachen!»

Laut «Bild»-Informationen sollen Andre Agassi und Steffi Graf, die am 22. Oktober ihren 20. Hochzeitstag feiern, die Drohung sehr ernst nehmen und über Personenschutz nachdenken.



Zwischen Andre und Rita kam es vor rund zwei Jahren zum Zerwürfnis. Damals hat die 60-Jährige ihren Sohn Skylar Gonzales (35) verstoßen, da sie mit dessen Lebenswandel nicht einverstanden gewesen sein soll. Dass Agassi und Graf Skylar bei sich aufgenommen haben und sich liebevoll um ihn kümmern, ist der Agassi-Schwester ein Dorn im Auge. Das Sportlerehepaar habe auch schon versucht, zwischen Mutter und Sohn zu vermitteln – dies blieb jedoch erfolglos.



(L'essentiel/Jonas Bucher)