Schimmelt es in Kylie Jenners Luxus-​​Zuhause?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die vielen Kommentare haben Kylie Jenner (21) zugesetzt: Nachdem sie am Sonntag ein Foto von sich zu Hause in einem glamourösen Chill-Look gepostet hatte, freuten sich einige über das gelungene Styling. Genauso viele ihrer 129 Millionen Follower wunderten sich aber über die seltsamen Flecken an der Wand.

Ist es Schimmel? Hat Baby Stormi sich kreativ ausgetobt? Oder Bäuerchen gemacht? Kylie ließ ihre Fans gar nicht lange rätseln, und lieferte in ihren Insta-Storys noch am gleichen Tag die Erklärung.

Es handelt sich um eine spezielle und bestimmt extra für die jüngste Selfmade-Milliardärin der Geschichte gefertigte Tapete, die kunstvoll mit Roségold bekleckert wurde.

Im Video oben siehst du, wie schön die Flecken schimmern können – mit O-Ton von Kylie.

(L'essentiel/fim)