Queen zeigt sich «tief berührt» von Glückwünschen

Die Queen bedankte sich in einer Mitteilung für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag. «Ich habe zu meinem 95. Geburtstag viele gute Wünsche erhalten, die ich sehr zu schätzen weiß», heißt es im Communiqué des Palastes. «Wir sind als Familie in einer Zeit der großen Trauer, aber es war uns ein Trost, dass wir Ehrerbietungen für meinen Ehemann aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und aus der ganzen Welt erhalten haben.»

Die königliche Familie wolle sich für die Unterstützung und die Freundlichkeit bedanken, die sie in den letzten Tagen erfahren habe. «Wir sind zutiefst berührt und werden weiterhin immer wieder daran erinnert, dass Philip in seinem Leben einen außergewöhnlichen Einfluss auf zahllose Menschen hatte.»

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS