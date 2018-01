«Iron Mike» baut eine Marihuana-​​Plantange

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mike Tyson war schon immer für große Schlagzeilen gut. 1986 wurde er der jüngste Schwergewichts-Champion aller Zeiten, dann folgten Skandal-Kämpfte, Vergewaltigungs-Vorwürfe, Drogen-Skandale und das Ende der Box-Karriere. Jetzt hat «Iron Mike» ein neues berufliches Standbein gefunden. Er wird Marihuana-Züchter in Kalifornien.

Großes Geschäft

Hintergrund: In diesem US-Bundesstaat darf Marihuana seit Jahresbeginn auch ohne medizinischer Begründung verkauft werden. Ein dickes Geschäft. Bis 2020 erwarten Wirtschafts-Experten einen Umsatz von bis zu sieben Milliarden Dollar. Zuvor haben bereits Colorado, Washington, Oregon, Alaska und Nevada Anbau und Verkauf legalisiert.

Große Pläne

Tyson kaufte nun mit zwei Geschäftspartnern ein 16 Hektar großes Grundstück in der Wüste von Kalifornien, auf dem er eine Plantage anlegen will. Außerdem geplant: Ein Forschungszentrum für die Weiterbildung von Marihuana-Züchtern sowie ein Campingplatz. Tyson ist nicht der einzige prominente Ex-Sportler, der in diesem Geschäftsfeld tätig ist. Auch Ex-Radprofi Floyd Landis und Snowboard-Olympiasieger Ross Rebagliati mischen bereits mit.

(L'essentiel/heute.at)