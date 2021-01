Prince Harry kritisiert Social Media-​​Plattformen

Prinz Harry zieht Social-Media-Konzerne zur Verantwortung und fordert, dass Facebook & Co. sich nicht von finanziellen Interessen leiten lassen sollten. In einem Interview mit dem Business-Magazin Fast Company sagt der 36-Jährige, dass die Online-Plattformen für die Zerstörung des Regenwaldes sowie für die Stürmung des Kapitols verantwortlich seien.

«Der Angriff aufs Kapitol wurde über Social-Media-Plattformen organisiert, es gibt also ein klares Problem von Gewaltbereitschaft und Extremismus», so der Sohn von Prinzessin Diana und Prinz Charles. Auch in Brasilien sollen Fake-News in den Sozialen Medien zur Zerstörung des Regenwaldes beigetragen haben. «Eine Kampagne mit Falsch-Informationen hat dem Amazonas enorm geschadet.»

Harry und seine Frau Meghan hätten wegen der Sozialen Medien auch sehr viel leiden müssen, wie er sagt. «Falsch-Informationen über mich und meine Familie wurden rasant über die Sozialen Medien verbreitet – und mit so einer großen Reichweite wurden aus kleinen Geschichten ganz große Headlines gemacht.»

« Die Menschen wissen nicht, wie sie Quellen überprüfen können – es ist Zeit, nun umzudenken »

Im vergangenen Jahr habe er viel Zeit damit verbracht, Experten aus der Tech-Branche zu konsultieren, wie man die Plattformen Reformen unterziehen könnte, um sie sicherer zu machen. Im Februar 2020 hatten er und Meghan die amerikanische Elite-Universität Stanford im Silicon Valley besucht und mit Dozenten über Social-Media-Reformen gesprochen.

«Es kursieren zu viele Fake-News und die Menschen wissen nicht, wie sie Quellen überprüfen können – es ist Zeit, nun umzudenken», so der Appell des ehemaligen Monarchen: «Ich möchte, dass wir gemeinsam die digitale Welt zu einem sicheren und inklusiven Ort machen.»

Harry und seine Frau Meghan haben sich selbst aus den Sozialen Medien zurückgezogen. Die beiden haben aber einen Podcast zusammen, den sie auf Spotify veröffentlichen und planen eine Show für den Streaming-Giganten Netflix.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)